Tragedia sul Liscione, uomo trovato senza vita. Indagini in corso

L’uomo è stato ritrovato ai piedi del ponte di uno dei punti più alti del ponte di Guardialfiera

Sono stati i Carabinieri di pattugliamento lungo le strade del basso Molise ad accorgersi di quell’auto parcheggiata sul ciglio della strada che da Guardialfiera porta a Casacalenda nei pressi di uno degli affacci più alti del ponte del Liscione. La macchina aveva le luci accese ma nelle vicinanze non c’era traccia del conducente. Il campanello di allarme si è acceso subito e sono iniziate le ricerche. Lunedì di sangue in basso Molise dove un uomo è stato trovato senza vita ai piedi del ponte di Guardialfiera. I contorni della vicenda angosciante sono ancora in via di definizione. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Larino coordinati dal maggiore Raffaele Iacuzio e i Vigili del Fuoco. Probabile il gesto estremo dell’uomo, anche se al momento tutte le ipotesi sono al vaglio.