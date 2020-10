Tragedia sul lavoro a Gambatesa: rinvio a giudizio per sindaco, dirigente comunale e capo operaio

Carlo Concettini morì il 18 settembre 2018: omicidio colposo l’ipotesi accusatoria. Il processo prenderà il via a febbraio 2021

Tre rinvii a giudizio, con l’accusa di omicidio colposo per la morte di Carlo Concettini, impiegato comunale di Gambatesa tragicamente morto a settembre 2018 dopo essere stato travolto dal terreno circostante uno scavo presso il quale stava lavorando. Il rinvio a giudizio è scattato per il sindaco di Gambatesa, un dirigente e il capo operaio. Il processo inizierà il 2 febbraio del 2021. Concettini, sposato e padre di tre figli, come anticipato, è deceduto mentre era intento ad una riparazione della condotta idrica comunale. L’uomo pare sia stato sorpreso dal cedimento del terreno a lui circostante. Trasportato immediatamente al Cardarelli di Campobasso fu sottoposto ad intervento chirurgico ma, purtroppo, le ferite riportate agli organi interni non gli lasciarono scampo. Poi le indagini e il rinvio a giudizio con il processo che inizierà a febbraio 2021.