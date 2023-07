E’ una tragedia che lascia profondo sconforto nella comunità di Campobasso e in particolare nella cerchia di familiari, conoscenti e residenti della zona in cui è avvenuto l’episodio, l’area residenziale di Parco dei Pini. Questa mattina intorno alle 8 una donna di 87 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione in cui viveva con il marito. L’impatto al suolo è stato fatale alla donna e sono risultati vani i soccorsi da parte del personale 118 che è giunto sul posto con un’ambulanza, dopo aver ricevuto la segnalazione, probabilmente da alcuni passanti. Pare che il marito stesse dormendo al momento del fatto. E’ stato purtroppo un atroce risveglio. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Caserma di via Mazzini. L’ipotesi è che possa essersi trattato di un gesto volontario ma non si esclude la caduta accidentale. Sconvolte le famiglie del vicinato.