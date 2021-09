Tragedia nelle campagne molisane: muore 77enne schiacciato da un bancale di legna

Isernia. Ennesimo incidete mortale nelle campagne molisane. A perdere la vita nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 30 settembre, è stato un 77enne di Isernia. La dinamica è ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti ma pare certo, e le immagini in tal senso appaiono eloquenti, che l’uomo sia rimasto schiacciato dalla legna.

Intorno alle 18.30 in contrada Conocchia, frazione di Isernia, nei pressi di un’abitazione, alcuni familiari erano intenti a sistemare la legna per la stagione nella rimessa. Per farlo hanno utilizzato un mini bobcat sul quale trasportavano i bancali di legna. Uno di questi bancali, probabilmente troppo pesante, ha squilibrato il mezzo e la legna è caduta rovinosamente sull’uomo, non lasciandogli scampo. Inutili i soccorsi giunti immediatamente sul luogo dell’incidente: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso di N.T., 77enne di Isernia.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.