Tragedia nel cuore della città, dottoressa di 34 anni trovata senza vita

Originaria della provincia di Campobasso, lavorava all’ospedale di Isernia da un paio di anni. Indaga la Procura che ha disposto l’esame autoptico

Tragedia nel centro storico di Isernia dove una giovane dottoressa originaria dell’hinterland campobassano, ma in servizio presso l’ospedale Veneziale, è stata ritrovata senza vita. La macabra scoperta è avvenuta questa mattina, lunedì 14 agosto, poco prima delle 10. A dare l’allarme è stato il proprietario del monolocale dove la nefrologa 34enne viveva: immediata la telefonata ai soccorsi che si sono fiondati sul posto con un ambulanza. Ma, per la ragazza non c’era più nulla da fare.

Sul luogo del dramma anche i Carabinieri di Isernia, intervenuti per effettuare i rilievi necessari e raccogliere la testimonianza del proprietario dell’abitazione e di alcuni vicini di casa.

Originaria della provincia di Campobasso – Sant’Elia a Pianisi per la precisione – il giovane medico aveva dedicato molto tempo al suo lavoro presso l’ospedale di Isernia, dimostrando una notevole professionalità.

La Procura di Isernia ha aperto un fascicolo d’inchiesta, disponendo l’esame autoptico sulla salma della 34enne, per definire con precisione le cause del decesso.

Attualmente, l’ipotesi più plausibile sembrerebbe quella del gesto estremo.