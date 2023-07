Tragedia nei campi in paese, trattore si ribalta: muoiono marito e moglie di 83 e 76 anni

Ore 9.30. A perdere la vita nei boschi di Baranello sono stati due coniugi, la 76enne C.A. e l’83enne G.A.. Al momento si sta attendendo l’arrivo del medico legale e del magistrato di turno. I due coniugi si erano recati in un boschetto e dietro al loro piccolo trattore trasportavano un carrello carico di legna. L’incidente proprio mentre i due cercavano di uscire dal boschetto: con loro una terza persona che ha allertato i soccorsi.

Ore 8. Tragedia nei campi questa mattina, sabato 8 luglio, a Baranello. Poco dopo le 7 un trattore si è ribaltato, per cause che sono in corso d’accertamento, e due persone sono rimaste incastrate sotto al mezzo. Inutili i soccorsi degli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. A perdere la vita sono stati marito e moglie che erano insieme al lavoro in una zona molto impervia: si erano recati in una zona boschiva per raccogliere la legna. Secondo quanto si apprende la coppia, di circa 80 anni, non era sola, con loro una terza persona che ha allertato i soccorsi. L’incidente è avvenuto a Fonte Garile, nei pressi delle Cantine Gualtieri.

Sul posto i sanitari del 118, gli uomini del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso e i Carabinieri.

Seguono aggiornamenti.