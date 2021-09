Tragedia nei campi, agricoltore 77enne muore schiacciato dal trattore

Non c’è stato nulla da fare per un agricoltore 77enne che questa mattina, 10 settembre, ha perso la vita nei campi. Sarebbe rimasto schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando in un terreno a Colle d’Anchise. Immediato l’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco di Campobasso che hanno impiegato diverso tempo per recuperare il corpo dell’agricoltore. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Bojano che ora dovranno ricostruire quanto accaduto in quei momenti.