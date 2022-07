Tragedia Marmolada, Federico (M5S): “Acceleriamo sul Piano di adattamento ai cambiamenti climatici”

Il deputato molisano, insieme con altri, ha presentato un’interpellanza urgente alla Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica, Ilaria Fontana

“Questa mattina sono intervenuto in Aula per discutere la nostra interpellanza urgente sulla tragedia della Marmolada. Anche quest’evento doloroso ci segnala la gravità della crisi climatica in atto. Impariamo ad agire sia sul piano locale sia a livello globale. E acceleriamo sul nuovo Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici”. È l’invito del deputato molisano del Movimento Cinque Stelle, Antonio Federico, a margine della sua replica all’interpellanza presentata con altri colleghi alla Sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica, Ilaria Fontana.

Quello che è successo in questi giorni “ci fa capire che il cambiamento climatico tocca tutto il mondo, tocca tutti e siamo tutti colpevoli, siamo tutti coinvolti, non possiamo girarci dall’altra parte. Quando – ha ricordato Federico – come Governo, come gruppo parlamentare, anche, spingiamo su iniziative come il superbonus o i bonus edilizi, significa investire sulla casa per riqualificarla, perché è l’unico modo per riuscire a contrastare questi cambiamenti in maniera evidente”.

Per questo, “colgo favorevolmente le indicazioni del sottosegretario Fontana sia per quanto riguarda il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, sia per quanto riguarda il report dell’Ispra, ma anche le misure presenti all’interno del Pnrr, misure e missioni che sono completamente dedicate a questo. È vero, ci sono le guerre, ci sono problemi incredibili che stiamo provando anche a risolvere come, ad esempio, il caro bollette, con le conseguenti difficoltà che i cittadini incontrano ogni giorno, ma il cambiamento climatico – ha concluso il deputato M5S – continua andare avanti, non si è fermato, nemmeno davanti alla guerra, anzi probabilmente è anche peggiorato”.