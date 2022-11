L’avevamo già annunciato e lo confermiamo ancora oggi che fra i soccorritori che stanno lavorando giorno e notte sul luogo del disastroso evento di Casamicciola a Ischia ci sono anche le unità del Gruppo Operativo Speciale (Movimento Terra) dei Vigili del fuoco di Campobasso.

Il Molise dimostra di avere un cuore grande capace di dare tutto il possibile in termini di doti umane e professionali per tristi eventi come questo sul quale è concentrata l’attenzione mediatica internazionale.

Intanto continuano le operazioni a Ischia per il soccorso alla popolazione e nella ricerca dei dispersi.

Sull’isola operano 160 vigili del fuoco con 70 mezzi giunti da Campania, Lazio, Toscana, Abruzzo, Puglia, Molise. Sommozzatori giunti dalla Toscana operano con un sonar per scandagliare i fondali nello specchio di mare in prossimità del porto.



“Le ricerche dei dispersi proseguono ventiquattro ore su ventiquattro perché in questa fase dobbiamo riuscire a ottenere il massimo risultato nel più breve tempo possibile. Probabilmente abbiamo individuato una zona in cui si possono trovare un paio di dispersi”.



Così ha dichiarato all’Adnkronos Adriano De Acutis, comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli che da sabato segue un prima persone le attività di ricerca a Casamicciola Terme. “Le ricerche continuano dal punto in cui si è scatenata la colata fino al mare perché abbiamo i sommozzatori che stanno lavorando”.