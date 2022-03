Tragedia in Ucraina, il toccante racconto di una donna che vive in Molise

«Ho paura per mia figlia e le mie nipotine, dormono in cantina, ma difendono ogni centimetro della nostra Terra»

Una testimonianza che colpisce e lascia basiti. Senza parole davanti ad una tragedia. Il racconto, toccante, è quello di una donna ucraina che da più di dieci anni vive e lavora in Molise, a Campobasso.

Racconta della figlia e dei nipotini che si trovano in Ucraina, sotto le bombe russe.

«Mia figlia poteva venire da me – racconta con la voce singhiozzante e gli occhi lucidi – ma non ha voluto lasciare il suo lavoro, la sua farmacia è fondamentale per fornire medicinali alla popolazione. Allora le ho chiesto di portarmi le mio nipotine, ma non ha voluto lasciare suo marito e poi mi hai detto: se lasciamo tutti la Patria, chi difende l’Ucraina?

Il popolo sta difendendo ogni centimetro della nostra Terra», ma la donna è in angoscia per i suoi cari. «Dormono in una cantina con il freddo e la paura»

E chiude con un appello: «Tutta la società europea deve aiutarci perché questo animale non si ferma e se dovesse vincere da noi, punterebbe all’Europa. E’ un assassino terrorista.»

L’INTERVISTA IN ALTO