Tragedia in Sevel, disposta l’autopsia e sequestrata l’area dell’incidente

Proseguono le indagini dei carabinieri. La direzione aziendale ha comunicato il senza lavoro per il 7 gennaio

E’ stata posta sotto sequestro l’area del reparto lastratura della Sevel di Atessa dove nella giornata di ieri, 3 gennaio, ha perso la vita Cristian Terilli, il 29enne che stava eseguendo un lavoro di manutenzione per conto di una ditta esterna e che è stato schiacciato da un supporto di ferro (qui l’articolo). Sul posto era intervenuto immediatamente il 118 di Pescara ma i medici non avevano potuto fare nulla per salvare la vita al giovane. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Atessa che, come detto, hanno posto sotto sequestro tutta la zona dove è avvenuto l’incidente mentre la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di Cristian. Nel frattempo è previsto uno stop produttivo per il primo e il secondo turno del 7 gennaio. Questo quanto comunicato dai sindacati ai lavoratori: «La direzione aziendale ha comunicato il senza lavoro per martedì 7 Gennaio per il primo turno di lavoro per il tragico evento avvenuto nel reparto lastratura ed il parziale sequestro dell’area interessata. Seguiranno ulteriori comunicazioni».