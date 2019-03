Tragedia in mare, per gli inquirenti «errore tecnico o usura del mezzo»

E’ stato recuperato e sta navigando verso Ancona il braccio della gru caduta in mare lo scorso 5 marzo a seguito del tragico incidente sulla piattaforma Eni “Barbara f” che è costato la vita ad Egidio Benedetto, il 63enne operaio originario di Montenero di Bisaccia ma residente a San Salvo. E mentre la sua città sta dando l’ultimo straziante saluto all’uomo, a 13 miglia a largo di Senigallia vanno avanti le operazioni di recupero della gru caduta in mare. Il recupero, per mezzo del Rov (un sottomarino a comando remoto) e sommozzatori, è stato eseguito a 13 miglia al largo di Senigallia, a una profondità di circa 35 metri: il braccio della gru era rimasto incastrato sotto la chiglia del supply vessel (la nave di rifornimento ndr). Il pm di Ancona Irene Bilotta ha aperto un fascicolo contro ignoti. Sotto la lente degli inquirenti ci sono attualmente diverse ipotesi tra cui un errore nell’organizzazione del lavoro e l’usura della gru crollata. Ieri pomeriggio il consulente tecnico d’ufficio nominato dalla Procura aveva esperito, insieme ai tecnici della Guardia Costiera, rilievi tecnico scientifici sul Supply Vessel Aline B necessari alle indagini sulla dinamica dell’incidente. Stamattina invece sono iniziate le operazioni di recupero: prima si è proceduto all’imbragatura del braccio della gru rimasta incastrata; poi c’è stato l’aggancio con il cavo di tenuta alla nave di recupero che ha fatto rotta verso fondali più bassi per portare a bordo più facilmente tutto il materiale. Infine, dopo i test positivi su navigabilità e motori principali, la nave Mamta si è diretta verso Ancona.