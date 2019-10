Tragedia di Venafro, modificati i programmi delle passeggiate

In segno di rispetto verso l’assicuratore di Venafro da parte dell’associazione “I Venafrani per Venafro”

Per rispetto verso l’assicuratore di Venafro deceduto ieri sera a seguito di incidente stradale (tra l’altro sono stati annullati i festeggiamenti civili per festa Madonna del Rosario a Ceppagna di cui è originaria moglie del deceduto), l’associazione “I Venafrani per Venafro” in segno di lutto ha apportato modifiche al suo programma delle passeggiate che è il seguente: “Passeggiare nella storia di Venafro tra realtà e ricordi”. Il programma prevede per venerdì 11 ottobre, dalle 16, il ritrovo in piazza Merola a San Francesco e lo spettacolo “Teatro, arene e cinema del passato venafrano”, conduce perito Ind.le Gigino Garzia. Venerdì 18 ottobre, dalle 18, ritrovo al mercato “Lapidi ed iscrizioni a Venafro”, conduce Paolo Prete. Lunedì 21 ottobre, dalle 16, ritrovo presso oratorio mons. Galardi – Parrocchia San Simeone “La scuola nel venafrano dal dopo guerra agli anni ’60”, conduce Alba Galardi Giannini. Venerdì 25 ottobre, dalle 16, ritrovo in piazza Totò a Castello Pandone, “A spasso per Venafro sulle orme di Totò e Fernandel”, conduce Tonino Atella. In caso di tempo inclemente gli incontri si terranno nei giorni e negli orari indicati presso l’oratorio “Galardi” della parrocchia dei Santi Simeone e Caterina.