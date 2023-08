Tragedia di Roccamandolfi, svolta ispezione cadaverica e corpo restituito alla famiglia: venerdì i funerali

Esame condotto dal dottor Guerriero, anatomopatologo del Cardarelli. Intanto è stata avviata una raccolta fondi per il funerale di Elia

Un’accurata ispezione cadaverica al termine della quale la Procura ha rilasciato il nullaosta e la salma è stata restituita alla famiglia.

Non sembrano esserci dubbi sulla morte di Elia Caroccia, la ragazza di 32 anni di Nocera Inferiore, precipitata in una scarpata per 80 metri a Roccamandolfi nella giornata di domenica. Si è trattato di una tragica fatalità, un incidente che ha spezzato una giovane vita.

Sul corpo martoriato di Elia non c’è stata autopsia, ma un’accurata ispezione esterna, condotta dal dottor Massimiliano Guerriero, anatomopatologo del Cardarelli di Campobasso, anche attraverso radiografie ed esami specifici. Al termine di tutti gli accertamenti è stato concesso il nullaosta.

LA RACCOLTA FONDI PER IL FUNERALE

E’ stata creata una raccolta fondi su GoFundMe, piattaforma che la famiglia ha deciso di utilizzare per chiedere un aiuto al fine di affrontare le spese dei funerali della giovane: “È stata creata una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Elia Caroccia, la ragazza di 32 anni deceduta in un tragico incidente avvenuto in un dirupo. La situazione economica non è delle migliori, anche una piccola offerta per rendere la nostra vicinanza a questa famiglia. Nessuno è costretto a partecipare, deve provenire dal vostro cuore e dalla vostra volontà di aiutare il prossimo. Grazie infinite a tutti in anticipo. Elia resta nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta”.

Le esequie si terranno venerdì 25 agosto alle ore 11 presso la chiesa di San Matteo Apostolo a Nocera Inferiore.