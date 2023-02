Tragedia di Montecilfone, ulteriori indagini per decidere sull’autopsia. Il paese si stringe ad Antonio

Importanti novità potranno emergere solo dalla relazione che il Nucleo Investigativo dei Vigili del Fuoco invierà al Magistrato che di conseguenza deciderà se effettuare o meno l’autopsia sul corpo della 71enne. Sgomento in paese e tanta soliderietà per Antonio, marito di Amalia

Sembrerebbe essere il retrocucina la zona più devastata dal rogo che questa mattina, 6 febbraio, è costato la vita ad Amalia Rago, la 71enne morta nella sua casa a Montecilfone (QUI L’ARTICOLO). Le fiamme si sarebbero propagate rapidamente non lasciando scampo alla donna che probabilmente si sarebbe recata in bagno, dove è stata rinvenuta, per prendere dell’acqua per spegnere l’incendio.

Inizialmente si pensava che il rogo potesse essere scaturito da una stufetta a legna ma non è da escludere neanche l’ipotesi di un guasto elettrico. Importanti novità potranno emergere solo dalla relazione che il Nucleo Investigativo dei Vigili del Fuoco invierà al Magistrato che di conseguenza deciderà se effettuare o meno l’autopsia sul corpo della 71enne che attualmente si trova all’interno dell’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli. E nello stesso ospedale è ricoverato il marito di Amalia, Antonio. Rimarrà ricoverato per almeno altri 3 giorni. Fortunatamente le sue condizioni sono discrete.

Saranno la sorella ed i familiari di Antonio ad occuparsi di lui una volta dimesso dall’ospedale. La casa che ha riportato anche danni strutturali è stata posta sotto sequestro ed ulteriori nuovi sopralluoghi potrebbero avvenire nei prossimi giorni. Il sindaco Giorgio Manes e l’intera comunità sono ancora scossi. Nessuno aveva intuito la gravità della situazione quando poco dopo le 8 di mattina era stato lanciato l’allarme.

ADG