Tragedia di Montecilfone: disposta l’autopsia sul corpo della 71enne

Si terrà giovedì 9 febbraio 2023 l’autopsia sul corpo di Amalia Rago, la 71enne morta nell’incendio in casa a Montecilfone avvenuto nella giornata di ieri, 6 febbraio. La Procura di Larino insieme alla pm Ilaria Toncini ha deciso di disporre l’esame autoptico per spazzare via ogni dubbio sul decesso della donna. Il corpo della donna era stata trovato nel bagno dell’abitazione. I Vigili del fuoco l’hanno rinvenuta lì dopo aver forzato la porta. Intanto proseguono le indagini da parte del Nucleo Investigativo Antincendi dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri di Termoli. Gli inquirenti dovranno chiarire da dove sia scaturito il rogo che ha portato alla morte Amalia. Ancora ricoverato il marito della donna, Antonio. Era stato lui ad uscire all’esterno dell’abitazione per chiedere aiuto. I vicini, intervenuti per capire cosa fosse accaduto, hanno poi dato l’allarme.