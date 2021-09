Tragedia di Ferragosto, sopralluogo sulla Sp51. Chiesto il sequestro del telefonino

Si svolgerà oggi pomeriggio, 30 settembre, dalle 15.30 il sopralluogo disposto dalla Procura di Larino lungo la Provinciale 51, la strada dove a Ferragosto scorso ha perso la vita Valeria Cinalli, la 16enne rimasta uccisa nell’incidente stradale che ha visto la Mini guidata da un 20enne di Termoli ribaltarsi. Per Valeria, nonostante il trasferimento a Pescara, non c’è stato nulla da fare. Oggi pomeriggio, ad un mese e mezzo dal la tragedia, si terrà il sopralluogo anche se i legali hanno fatto notare al pubblico ministero che il luogo non è stato posto sotto sequestro nell’immediatezza dei fatti e che il giorno dopo l’incidente il terreno è stato arato, modificando così il terreno dove si svolgerà i sopralluogo. I legali hanno portato degli ulteriori elementi all’indagine che sta conducendo la Procura di Larino e che vede indagato per omicidio stradale il 20enne che era alla guida della Mini Cooper e che non è mai stato arrestato nonostante le due richieste di detenzione cautelare formulate dalla famiglia di Valeria. La stessa famiglia ha anche chiesto formalmente che si proceda al sequestro del telefonino dell’amico che si trovava in macchina con loro, quello che avrebbe postato il video tra le storie di Instagra, poi cancellato, di una presunta corsa proprio lungo quella strada anche se non è dato di sapere se il video fosse proprio degli attimi immediatamente precedenti all’incidente e se la stessa Valeria fosse in macchina con loro. Il padre della 16enne ha anche sporto ufficialmente querela nei confronti del passeggero che era a bordo della Mini Cooper della tragedia.