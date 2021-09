Tragedia di Ferragosto, perizia sulla macchina. Chiesto l’arresto del conducente

L’obiettivo è quello di fare luce sulle cause dell’incidente che ha portato alla morta di Valeria Cinalli, la 16enne di Termoli che ha perso la vita in un drammatico incidente stradale a Ferragosto sulla Provinciale 51, la strada che collega Termoli con Petacciato. Valeria si trovava a bordo della Mini guidata da un 20enne quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, la macchina si è ribaltata finendo la sua corsa fuori dalla strada. Un incidente drammatico sul quale la Procura di Larino vuole vederci chiaro tanto da aver affidato una perizia all’ingegner Giovanni Russo, l’esperto che fu già nominato dalla Procura per il caso di Victorine Bucci, per l’esame della Fiat Panda recuperata in mare e al cui interno c’era il corpo senza vita della donna. L’esame arriva a due settimane dal conferimento dell’incarico tecnico e l’ingegnere dovrà esaminare la Mini sulla quale viaggiava Valeria. La Procura ha disposto una perizia tecnica dinamica ricostruttiva con la quale vuole fare luce pienamente sulle cause dell’incidente. Il conducente, G.T., è indagato con l’accusa di omicidio stradale. Questa mattina, 6 settembre, è stata depositata in tribunale a Larino una ulteriore denuncia-querela a firma del fratello della vittima, con la quale il fratello di Valeria chiede l’arresto per il conducente della Mini. A presentarla è stato l’avvocato Monia Cinalli, zia della vittima e legale, assieme all’avvocato Ruggiero Romanazzi, della famiglia di Valeria con il fratello della 16enne che avrebbe richiesto anche di essere ascoltato come persona informata dei fatti. Al vaglio degli inquirenti anche le testimonianze di un gruppo di giovani che si trovavano lungo lo stesso tratto di strada. Sotto la lente la presunta alta velocità a cui viaggiava la Mini.