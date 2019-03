Tragedia di Corinaldo, il ragazzo ferito si costituirà parte civile

Si costituirà parte civile, attraverso l’avvocato Silvio Tolesino, il giovane rimasto gravemente ferito nella strage di Corinaldo. La tragedia, come si ricorderà, si verificò la notte dell’8 dicembre 2018 presso la discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, un paesino nell’entroterra marchigiano, dove era previsto un dj set del rapper italiano Sfera Ebbasta. Poco prima dell’arrivo del rapper alcuni individui avrebbero spruzzato nella sala dello spray al peperoncino causando una calca di persone che per il panico si diresse verso l’uscita d’emergenza sul retro del locale.

Tuttavia, durante la fuga, la balaustra posta sulla rampa d’emergenza cedette al peso della gente, facendo precipitare una moltitudine di persone. Secondo gli investigatori circa 1400 persone erano presenti nella sala al momento della sciagura nonostante la capienza massima fosse di circa 450 persone: 6 persone morirono per asfissia e per schiacciamento: tre ragazze, due ragazzi e una giovane mamma che accompagnava la figlia di 11 anni, sopravvissuta; 59 quelle ferite. E tra questi ultimi, come detto, anche un giovane molisano che finì in coma. Nelle scorse ore intanto, è arrivata una certezza: nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo fu spruzzato peperoncino.

È emerso dai primi risultati degli esami sui campioni prelevati e analizzati dai carabinieri del Racis, incaricati dalla Procura. Lo ha reso noto il procuratore capo Monica Garulli in merito alle indagini sulla strage di Corinaldo. Sono stati analizzati 118 campioni per ora, la maggior parte di questi aveva capsaicina e diidrocapsaicina, due principi del peperoncino che sono solitamente contenuti nelle bombolette di autodifesa. Come quella trovata all’interno della discoteca. La sostanza rinvenuta, ha spiegato il procuratore Garulli, è simile a quella delle bombolette di spray per autodifesa, ma ancora non si sa se è la stessa dell’unica bomboletta rinvenuta nella discoteca, che non è stata ancora analizzata. Nel frattempo nella giornata di venerdì il Presidente della Repubblica, Mattarella, ha incontrato i familiari delle vittime della tragedia. «Quello che è avvenuto era impensabile e ingiustificabile: è impossibile farsene una ragione. C’è il bisogno che si appuri la verità e che si faccia giustizia con rigore perché quello che è avvenuto non è assolutamente ammissibile che avvenga. Non si deve ripetere mai più. Una tragedia di questo tipo – ha aggiunto il capo dello Stato – stride con ogni criterio di civiltà. Rimane alta l’esigenza che si faccia giustizia».