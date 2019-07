Tragedia di Colle delle Api, ascoltati i testimoni: sulla scena un solo casco

Emergono nuovi dettagli in merito alla tragedia che si è consumata lunedì sera (l’articolo QUI) in contrada Colle delle Api a Campobasso in cui ha perso la vita il giovanissimo Gianmarco Di Vico. Lo scontro, come noto, ha coinvolto la Ford Focus, lo scooter sul quale viaggiavano Gianmarco e l’amico Mario e una Fiat Punto. Nell’impatto la Focus sembrerebbe aver sfiorata una ragazza che in quel momento transitava a piedi in zona. Per lei nessuna conseguenza, solo un collare per precauzione.

Intanto sembrerebbe che sulla scena dell’incidente sia stato ritrovato un solo casco. Eventualità questa ancora da accertare.

Domani mattina, mercoledì 10 luglio, il magistrato si pronuncerà sull’autopsia e in seguito a tale decisione sarà stabilita la data dei funerali. Al momento (martedì 9) non è stata ancora formulata l’accusa di omicidio stradale per il conducente dell’auto che potrebbe arrivare domani mattina (mercoledì 10).

In queste ore alla Stradale sono stati ascoltati molti testimoni, tra i quali anche gli operatori del 118: tutte le testimonianze sono utili per ricostruire l’esatta dinamica.

L’operazione al ginocchio di Mario Mignogna, che per fortuna non è in gravi condizioni, è stata rinviata a venerdì.