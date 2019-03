Tragedia di Ancona, autopsia sul corpo di Egidio Benedetto

REDAZIONE TERMOLI

E’ durata circa 3 ore l’autopsia eseguita sul corpo di Egidio Benedetto, il gruista di 63 anni originario di Montenero di Bisaccia ma residente a San Salvo deceduto mentre stava lavorando sulla piattaforma dell’Eni “Barbara f” a largo di Ancona. L’uomo si trovava a bordo di una gru che stava spostando del materiale quando all’improvviso il mezzo si è staccato dalla struttura portante ed è precipitata nel mare Adriatico. L’uomo è stato individuato e recuperato solo dopo diverse ore: il suo corpo, ormai senza vita, si trovava ancora all’interno della cabina della gru a circa 70 metri di profondità. Sull’episodio la Procura di Ancona ha immediatamente aperto un fascicolo di indagine contro ignoti con l’ipotesi di reato di “omicidio colposo e lesioni colpose”. Nella caduta, infatti, la gru si è scontrata con una imbarcazione che si trovava nelle vicinanze della piattaforma e due operai sono rimasti feriti. Questo pomeriggio l’autopsia sul corpo dell’uomo tesa a chiarire la dinamica dell’episodio mentre domani mattina la salma di Benedetto sarà riconsegnata alla famiglia per l’ultimo straziante saluto. Il feretro arriverà a San Salvo, città dove l’uomo originario del Molise viveva oramai da anni, e nel pomeriggio è prevista la camera ardente che sarà allestita presso l’abitazione mentre i funerali si terranno sabato pomeriggio, alle 16, presso la chiesa di San Giuseppe di San Salvo. Nel frattempo nella giornata di oggi, come riporta l’Ansa, si è svolto un sit-in di protesta ad Ancona contro le morti bianche sul lavoro. Obiettivo dei sindacati è stato quello di ricordare Egidio Benedetto: al presidio hanno partecipato i sindacati di categoria Cgil, Cisl e Uil Marche e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo. «L’ennesima morte bianca – ha detto Valeria Talevi, Filt Cgil -, chiediamo una politica della sicurezza reale, più attenzione ai lavori usuranti e al problema delle interferenze, quando cioè più aziende operano sullo stesso sito, accrescendo il rischio di incidenti. Il Governo, con la riduzione dei premi Inail, non aiuta. Nel 2019 non è possibile andare al lavoro e non tornare più a casa. La sicurezza continua ad essere considerata come un costo e non come un diritto». Secondo Mastrovincenzo «servono maggiori e più assidui controlli, bisogna continuare ad investire in formazione e informazione».