Tragedia Casalbordino, il cordoglio del presidente Roberti: «Apriamo una seria e profonda riflessione sulla sicurezza»

«Una tragedia che ha sconvolto due regioni e tre comunità cittadine. Un’esplosione in una fabbrica di Casalbordino ha strappato tre persone alla vita. Le morti sul lavoro feriscono la società. Non è accettabile morire sul lavoro. È difficile – ha scritto in una nota il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti – trovare le parole dinanzi a simili tragedie, che sconvolgono la vita di intere famiglie, lasciando in chi resta sofferenze immani.

Apriamo una seria e profonda riflessione sulla sicurezza per la quale nulla deve essere lasciato al caso e rispetto alla quale non devono esserci sconti per nessuno. Serve una rinnovata cultura sul tema, anche alla luce delle troppe morti dell’ultimo periodo.

A Casalbordino sarà la giustizia a chiarire l’accaduto. Oggi non possiamo far altro che stringerci attorno alle famiglie dei lavoratori deceduti, unendoci a questo atroce cordoglio. In Molise, la comunità di Palata è stata ferita da questa triste giornata per la scomparsa del caro Gianluca De Santis. Alla moglie, ai due figlioletti e all’intera famiglia – conclude il governatore – giungano la vicinanza e le condoglianze mia e della Regione Molise».