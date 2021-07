Tragedia al San Timoteo, muore un neonato. Accertamenti in corso

Una disgrazia è avvenuta al San Timoteo di Termoli. Stando ai primi dettagli che trapelano un neonato è morto nel pomeriggio di ieri, 12 luglio, al San Timoteo di Termoli. Tutto è avvenuto dopo un cesareo al quale è stata sottoposta una donna. Il bambino avrebbe mostrato subito delle complicazioni con l’arrivo sul posto di un medico neonatologo dal Cardarelli di Campobasso, a seguito delle quali ha perso la vita, nonostante i tentativi per rianimarlo. E’ probabile che scatteranno degli accertamenti a seguito della disgrazia. “Stiamo facendo tutti gli accertamenti del caso. Ho richiesto una relazione e disposto un audit”, ha affermato il direttore sanitario dell’Asrem, Oreste Florenzano contattato telefonicamente. Tra i vari aspetti che saranno presi in considerazione potrebbe esserci l’opportunità di svolgere quella tipologia di intervento a Termoli o se, forse, poteva essere svolto a Campobasso. Sotto la lente, però, anche il trasferimento a bordo della Sten l’ambulanza per il trasporto neonatale tra Termoli e Campobasso che si attiva nel caso di trasferimenti tra il San Timoteo di Termoli e il Cardarelli di Campobasso, unico centro in Molise dove è presente la terapia intensiva neonatale. Non è ancora chiaro se il magistrato stabilirà una eventuale autopsia, nel frattempo, però, le indagini sono aperte su più fronti.