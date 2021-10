Tragedia al ponte tibetano: si ipotizza il gesto estremo. Domani lutto cittadino in paese

Grave incidente questa mattina, sabato 16 ottobre, al ponte tibetano di Roccamandolfi. Un quarantenne di Sant’Agapito, M. B., per cause in corso di accertamento, è volato giù dal ponte tibetano, l’attrazione turistica che porta a Roccamandolfi migliaia di visitatori ogni anno. Il volo di una quindicina di metri non gli ha lasciato scampo. Sul posto Carabinieri, magistrato e 118 per un primo esame del cadavere e per la rimozione della salma.

Le prime indagini sulla disgrazia accaduta al ponte tibetano di Roccamandolfi inducono a ipotizzare un gesto estremo del quarantenne di Sant’Agapito. Infatti l’allarme è stato dato dal padre, che questa mattina ha avvertito i Carabinieri di non aver trovato suo figlio in camera. Partite le ricerche dell’Arma, è stata individuata l’auto dell’uomo ferma sul ciglio della strada che porta al ponte tibetano di Roccamandolfi. I Carabinieri dopo aver perlustrato la zona, hanno poi individuato il corpo del quarantenne inerte sotto il ponte. Il magistrato, dopo l’esame cadaverico, ha autorizzato la restituzione della salma ai familiari. M. B. Non era sposato e viveva con il padre.

Il sindaco di Sant’Agapito, Giuseppe Di Pilla, ha proclamato per la giornata di domani, domenica 17 ottobre, il lutto cittadino per la scomparsa del 40enne Mirko Bucci, deceduto in circostanze tragiche a Roccamandolfi.