L’incidente questa mattina presso il nucleo industriale di Pozzilli

Una tragedia è avvenuto questa mattina, venerdì 28 gennaio, intorno alle 9.30, al passaggio a livello di località Camerelle, nei pressi del consorzio industriale di Pozzilli.

Le cause del grave incidente sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, quello che è certo che un’auto è transitata proprio nel momento in cui passava il convoglio. A bordo una donna che, purtroppo, è morta sul colpo. A perdere la vita una 46enne residente a Pozzilli.

Sul posto per i rilievi del caso e per stabilire le cause dell’incidente, Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e ambulanze del 118: i sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Sul luogo del sinistro il magistrato di turno.

Seguono aggiornamenti