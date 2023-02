Tragedia a Montecilfone, rogo in casa, muore la proprietaria. (video)

Si chiamava Amalia Rago ed aveva 71 anni. Purtroppo questa mattina, 6 febbraio 2023, è rimasta vittima di un incendio divampato nella casa in cui viveva con il marito a Montecilfone, in via Vicenza. Il tutto sarebbe scaturito da una stufetta a legna.

A fuoco è andato l’intero primo piano dell’abitazione. L’allarme ai Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è scattato intorno alle 8. Una volta giunti sul posto hanno rinvenuto il corpo della donna in bagno. La signora Amalia e il signor Antonio vivevano da soli in casa. Lei originaria di Montenero e lui di Montecilfone non avevano figli. Il marito è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso di Termoli, ma le sue condizioni sarebbero buone. La donna, invece, è stata trasportata all’obitorio del San Timoteo.

Presenti sul posto oltre ai Vigili del fuoco anche il nucleo investigativo antincendio dei Vigiliamo del fuoco, i Carabinieri di Montecilfone, la Polizia Municipale ed il sindaco Giorgio Manes.

Costernati e addolorati alcuni vicini di casa che abbiamo intervistato, uno di loro racconta brevemente di conoscere molto bene la famiglia benvoluta e amata in paese. Il corpo è stato portato in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria.