Tragedia a Campobasso, giovane trovato senza vita nel cortile di un palazzo

E’ stato trovato questa mattina, 23 gennaio, nel cortile della palazzina di via Monforte, dove viveva con la famiglia, il corpo senza vita di un 30enne.

Tutto è avvenuto in una manciata di minuti. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del 118 che hanno potuto soltanto constatare il decesso del giovane. Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri di Campobasso che hanno delimitato la zona in attesa delle disposizioni del magistrato di turno.

Ancora avvolte nel mistero le cause del decesso anche se non è da escludere che si sia trattato di un gesto volontario. Il 30enne era molto conosciuto a Campobasso e la notizia si è subito diffusa in città lasciando tutti nello sgomento e facendo piombare Campobasso nel dolore.