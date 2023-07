Traffico intenso ma regolare sulla Bifernina grazie alla presenza di personale Anas all’altezza dei cantieri 

Traffico intenso ma regolare questa mattina, domenica 16 luglio, lungo la Strada Statale 647 in direzione della costa. Questa volta sulla Bifernina non si sono formate code chilometriche all’altezza dei semafori, grazie alla “nuova” gestione dell’Anas: sono, infatti, stati attivati movieri delle ditte e soprattutto c’è la presenza di personale Anas presso i cantieri. Questa nuova modalità, che è stata applicata già dalla scorsa settimana e sembra dare i frutti sperati, sarà operativa fino alle 23 di questa sera. Dunque anche per il rientro non dovrebbero formarsi code chilometriche.

Tutti i cittadini, che hanno segnalato la nuova situazione alla nostra redazione, che questa mattina hanno deciso di trovare un po’ di refrigerio al mare, visto la domenica da bollino rosso, non si sono imbattuti, tranne casi rari che sono durati pochi minuti, in lunghe code sotto al sole cocente. L’auspicio, in attesa che terminino i necessari lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Statale, è che questa nuova gestione possa garantire un’estate più serena ai molisani.

Foto archivio