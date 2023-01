Traffico in tilt alla rotonda del carcere di Isernia 

Vanno avanti da mesi e sembrano essere diventati infiniti i lavori alla rotonda del carcere di Isernia, dove il cantiere che limita una corsia della rotonda continua a dare problemi per il traffico in direzione e proveniente da san Lazzaro e dalla Isernia-Castel di Sangro. Si tratta della messa in funzione di una turbina, che fornirà pressione all’acqua delle condotte idriche che riforniscono la città. Qualche perplessità l’ha suscitata la scelta della rotonda, quando tutto poteva essere realizzato nella piazzetta davanti al carcere. Tutti i particolari nell’intervista con il responsabile del cantiere realizzata da Enzo Di Gaetano.

