Traffico e mobilità, il Pd boccia la sperimentazione di viale Elena: “Non funziona”

L’argomento è finito direttamente in Consiglio comunale, in seguito ad una mozione sulla gestione del traffico cittadino presentata dai consiglieri di opposizione Trivisonno, Salvatore, Chierchia (Pd) e Battista (Sinistra per Campobasso). Nella fattispecie, stiamo parlando della sperimentazione di viale Elena, ovvero di quella modifica che ha permesso la circolazione per chi proviene dal semaforo del Roxy fino ad arrivare a via Scatolone.

Una mini rivoluzione che non è piaciuta ai consiglieri dem di Palazzo San Giorgio, che chiedono il ripristino del vecchio schema. “Abbiamo iniziato a discutere in Consiglio – spiega il capogruppo Giose Trivisonno – della sperimentazione di Viale Elena. Per noi non funziona, gli svantaggi (imbuto al monumento dei caduti, smog, fila, parcheggi ridotti) superano i vantaggi che questa amministrazione si era posta come obiettivo. Va ricordato che questo tipo di sperimentazione fu già fatta in passato e fallì senza appello. Inoltre – ha aggiunto – affrontando il Piano della Mobilità generale, proponiamo di avere una visione d’insieme del traffico cittadino e dei problemi connessi prima di intervenire”.

Una bocciatura condivisa in larga parte dai cittadini, che hanno espresso un velato disappunto sui social. Di pari passo, c’è chi si dice favorevole al mantenimento dello schema attuale, al netto di un intervento funzionale sulla segnaletica che possa favorire gli automobilisti. L.L.