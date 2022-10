Traffico bloccato sulla tangenziale di Isernia per un incidente che ha coinvolto due auto: una Tiguan ed una Dacia, all’imbocco della prima galleria. L’impatto ha causato il ferimento di due persone. Si tratta di una coppia che arrivava da Campobasso che è stata trasportata in ospedale ma, secondo quanto si apprende, per loro si tratterebbe di ferite lievi. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Polstrada di Isernia che ha provveduto a regolare il traffico a senso unico alternato.