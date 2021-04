Traffico bloccato sulla strada per Cassino, auto in fiamme nella galleria Nunziata Lunga

Solo qualche giorno fa L’ANAS Gruppo FS Italiane, ente proprietario della strada, aveva testato gli impianti di recente installazione nella galleria Nunziata Lunga, tra cui anche un impianto idrico antincendio. E oggi, paradossalmente, il test è diventato realtà perché un’auto è andata in fiamme all’interno della galleria provocando la chiusura della strada Molise-Lazio in entrambe le direzioni, con traffico deviato verso Piedimonte Matese. Al momento i Vigili del Fuoco di Isernia stanno intervenendo sul posto, mentre una enorme colonna di fumo nero sta uscendo dal tunnel della galleria elevandosi nel cielo.

Fortunatamente non si registrano feriti, gli occupanti dell’auto andata in fiamme l’hanno abbandonata in tempo. Continuano i disagi per il traffico verso Roma, con la galleria bloccata da ore.