Traffico aumentato, ma Campobasso rispetta le regole (foto e video)

Il traffico certamente è stato più sostenuto rispetto alle ultime settimane, ma non si sono registrate criticità o assembramenti. Consueta fila alle Poste centrali e qualche persona più in giro, tutti rigorosamente con le mascherine. Si è presentata così Campobasso nel primo giorno di parziale a cauta riapertura. Qualcuno ha ripreso il rito del caffè, rigorosamente da asporto. Nessuna folla presso stazione e terminal autobus, dunque per il momento appare scongiurato anche il grande esodo dal Nord verso il Molise.

