Tra Termoli e Campomarino 522 contagi: Basso Molise epicentro dell’epidemia (positivi paese per paese)

E’ il Basso Molise l’epicentro dell’emergenza Covid in Molise. L’Asrem ha reso noto il numero degli attualmente positivi diviso per paesi. Soltanto tra Termoli e Campomarino ci sono 522 contagi sui 1580 totali del Molise. Termoli il centro più colpito con 285 positivi, a seguire Campomarino con 237, poi Campobasso con 135, Larino con 58, Isernia 50, Frosolone 45, San Martino in Pensilis 43. A Campomarino sembrerebbe iniziare a dare i primi frutti la zona rossa, visto che da qualche giorno i contagi sono in netta diminuzione. Gli altri centro del Basso Molise hanno concluso la prima settimana di restrizioni e la zona rossa terminerà domenica 21 febbraio, salvo proroghe. Per quella data si potrebbe iniziare a vedere una discesa dei contagi.

TUTTI I NUMERI