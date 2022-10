Tra telecamere mancanti e aggressione a Brumotti: i retroscena di “White beach”

“Se ci fossero stati i mezzi tecnologici di investigazione d’avanguardia come le telecamere con riconoscimento delle targhe sarebbe stato più facile risalire ai movimenti degli indagati”.

E’ quanto affermato dal Procuratore capo di Campobasso, Nicola D’Angelo, a margine della conferenza stampa di questa mattina, 5 ottobre, durante la quale sono stati illustrati i dettagli dell’operazione “White Beach” che ha portato a 18 misure cautelari di cui 14 in carcere e 3 ai domiciliari più 1 obbligo di dimora.

Il procuratore ha avuto modo di ribadire l’importanza di avere anche in Molise la nuova tecnologia all’avanguardia per coadiuvare le indagini che vengono svolte sul territorio. Da questo punto di vista il Governo centrale aveva promesso l’installazione di 70 telecamere con riconoscimento delle targhe di cui, però, ancora non si vede l’ombra ma che sarebbero fondamentali per risalire agli spostamenti delle persone.

Telecamere che sono state fondamentali anche per individuare nelle immagini dell’aggressione a Vittorio Brumotti, l’inviato di Striscia La Notizia che stava effettuando un servizio sulla droga a San Severo e che nel 2021 è stato raggiunto da un pugno sul volto che gli è costato 30 giorni di prognosi uno degli indagati. L’uomo era uno delle persone presenti nella folla ma che non risulta essere tra gli aggressori.

Così come la preoccupazione palesata da D’Angelo riguarda anche la figura di un minorenne che compare nelle intercettazioni video: si tratta del figlio del principale indagato che, stando alle risultanze degli inquirenti, insieme al resto della famiglia avrebbe avuto un ruolo negli ‘affari’ della famiglia.