Tra retroscena e “striscioni buttati”, la semifinale di Wembley vista da un molisano

Ha raccontato in diretta le emozioni della semifinale tra Italia e Spagna raccontando i retroscena e le emozioni provate ad essere ripreso e “proiettato” in eurovisione Vincenzo Mugnano, il tifoso termolese ripreso dalle telecamere di Sky. Il suo volto preoccupato ed emozionato ha fatto il giro dell’Europa e dell’Italia. Nell’intervista che riproponiamo in alto Vincenzo racconta con dovizia di dettagli quello che ha provato e la sua esperienza con i ragazzi di Calciocavallo. Riviviamo le emozioni della semifinale in attesa della partita conclusiva degli Europei di calcio che vedrà l’Italia contrapposta alla favorita Inghilterra.

GUARDA IN ALTO L’INTERVISTA DIRETTAMENTE DA LONDRA