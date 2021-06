Tra “Orgoglio Curvy” e body shaming, Marianna Lopreiato: “Sono andata all’inferno e sono tornata”

“Sono stata all’inferno e sono tornata e adesso voglio godermi questo paradiso”. E’ così che Marianna Lopreiato sintetizza il motto contenuto all’interno del libro “La mia resilienza”, il libro con il quale Marianna ha voluto raccontare la sua storia. “La storia di una bambina che dal sud va al nord e si sente emarginata, non accettata. La storia di una ragazza che combatteva con le sue curve, di una moglie ma anche di una figlia che ha un rapporto complesso con la propria madre”. E’ una storia di resilienza che si trasforma in nuova vita e che ha aperto la strada al lavoro di Curvy Pride prima e di Orgoglio Curvy adesso, l’associazione che Lopreiato ha creato assieme a Simona D’Aulerio, ragazza molisana che vive a Roma. Sotto la lente, nel corso dell’intervista, i temi molto attuali dell’accettazione di se stessi, del body shaming che sta colpendo il mondo delle celebrità ma non solo, la voglia di andare oltre le discriminazioni verso un mondo migliore. Un mondo di bellezza e di positività. “Accettarsi per quelle che si è è il motto alla base del lavoro che abbiamo iniziato assieme a Simona D’Aulerio per un mondo più inclusivo – ha raccontato Marianna Lopreiato – l’accettazione di sé colpisce un po’ tutti e prende un argomento che tocca tutti soprattutto le donne morbide che fanno fatica ad essere accettate dalla società che, in ogni caso si sta migliorando, considerando che anche le grandi case di moda stanno iniziando a pensare anche alle donne morbide”. E sotto la lente il libro “La mia resilienza”. “La vita ti toglie e ti dà e questo è un racconto dove ognuno di noi si può rivedere e che ha dato il via a “Dillo a Curvy Pride”, antologia di persone che hanno raccontato la loro storia. Io racconto il disagio di una bambina che dal sud va al nord si sente emarginata, non accettata di una ragazza che combatteva con le sue curve di una moglie, di una figlia che ha un rapporto complesso con mia madre, se ce l’ho fatta io ce la possono fare tutti è un libro che ti fa riflettere sui tanti ostacoli della vita che si possono superare bisogna vedere quello che si vuole io sono per il bene la positività la bellezza, tutto quello che scelgo è bellezza e mi fa stare bene sono stata all’inferno e sono tornata e mi voglio godere questo paradiso”.