Tra Molise e Abruzzo 12 gli interventi di recupero cetacei e tartarughe

Dal 9 al 20 luglio sono stati condotti dai nostri volontari ben dodici interventi di recupero di cetacei e tartarughe, in Abruzzo e Molise. Tre tursiopi sono stati trovati morti a Campomarino, Ortona e Giulianova un esemplare maschio e due femmine, tutti recuperati dal personale dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise “G. Caporale” Teramo incaricato di condurre le indagini necroscopiche.

Oltre a questi sono state segnalate nove tartarughe, lunghe da 25 ad 82 cm, tutte appartenenti alla specie Caretta caretta. Sette esemplari sono stati trovati morti e sottoposti a raccolta di dati biometrici prima di destinarli a smaltimento o necroscopia.

Dall’inizio dell’anno ad oggi, i volontari del Centro Studi Cetacei, grazie alla sempre preziosa collaborazione delle Capitanerie di Porto Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, dei Servizi Veterinari delle AASSLL e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, hanno eseguito oltre 60 interventi di recupero, di cui 10 su tartarughe vive ricoverate poi nel CRTM di Pescara in attesa di poter essere liberate. Compatibilmente con il loro stato di conservazione, sono state eseguite necroscopie per la ricerca delle cause di morte da parte dell’IZSAM su tutte le carcasse di Cetacei e tartarughe oggetto di intervento.

