Tra Leopardi e Cartesio spero vinca il Lupo

La parola “illuminismo” già dice tutto. E’ una luce che arriva là dove sino a ieri c’era il buio. E non a caso il suo motto era “osa sapere”. Detto in altre parole l’illuminismo è stata una corrente di pensiero, ricca di ottimismo. Una filosofia che diceva: cerca, che prima o poi troverai qualcosa.

Tra gli illuministi non sbaglio se ci infilo anche Mario Gesuè che a modo suo è un intellettuale che considera Cartesio il suo santo protettore, uno che ragionava, al contrario di Russeau che sragionava.

Non datemi del matto se scrivo di filosofia in questa gabbia che mi sono scelto. E mi accingo, nel giorno della sfida con la quotata Recanatese, a riportare in pillole, il pensiero di Renato Cartesio: “Se dubito esisto, se penso esisto e se esisto anche Dio esiste”. Questo in poche parole il concetto del filosofo francese. Che in qualche modo è stato trasmesso al nostro patron Mario Gesuè che, senza darla a vedere, lo sta usando per farsi strada tra i calci d’angolo.

I calci d’angolo, direte voi, amatissimi lettori, hanno ben poco da spartire con la filosofia. Come darvi torto, ma ragionare con la testa del filosofo aiuta, specie nei momenti topici. Forse deluderò qualcuno nel ricordare che le coordinate cartesiane non furono una invenzione di Cartesio. C’erano già prima, ma fu lui a usarle. E io gli vado dietro. Per dividere i tifosi in due categorie: quelli amanti della loro squadra che ho messo sull’asse verticale; e quelli amanti della polemica, sull’asse orizzontale. A metà strada gli agnostici, che cambiano opinione a ogni gol, segnato o subito.

Cartesio fece trionfare la ragione. Come dovrebbero fare, a mio sommesso parere, i sostenitori della nostra formazione, ricordando da dove veniamo e quante traversie siamo stati costretti a subire. Per colpa di chi ci ha lusingato per poi lasciarci con un pugno di mosche. Tutti vorremmo vincere, cominciando dal vostro artigiano della scrittura. Ma non sempre è così. Tuttavia sono il primo a sognare un chiaro successo contro la squadra allenata dal fratello di Giampaolo, il farmacista che ha fatto danni incalcolabili al Milan.

Mi chiedo: chi ha ridotto la nostra società in questo stato? Risposta: noi stessi campobassani, chi più chi meno. I politici, gli industriali, i sindacalisti. E anche la gente comune che ha pensato prima al suo particulare. Senza dimenticare noi giornalisti che spesso abbiamo taciuto. In una società sfarinata, per caduta, anche il pallone è andato a farsi benedire. E ora bisogna aspettare per farlo rimbalzare come si deve.

Giacomo Leopardi se n’è andato senza mai sferrare un calcio a un pallone, ma se solo lo avesse annusato, avrebbe preso lo spunto per comporre la sua più bella lirica. Priva di pessimismo, senza distruzione delle speranze e delle illusioni giovanili. Sino ad arrivare alla nostra città invisibile, come l’avrebbe definita Italo Calvino.