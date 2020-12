Tra le 110 donne del 2020 c’è anche la nostra Francesca Colavita

Tra le 110 donne selezione dal Corriere della Sera c’è anche la ricercatrice molisana Francesca Colavita. Insieme a virologhe, come Ilaria Capua, giornaliste, come Giuovanna Botteri, donne di Stato, come la vicepresidente Usa Kamala Harris, c’è anche la ricercatrice di Campobasso.

Pioniere, creative, influencer, rivoluzionarie, resilienti, anticonformiste. Ecco le nostre 110 donne del 2020. Un mosaico di vite straordinarie, raccontate per voi dai giornalisti e dalle giornaliste del Corriere.

Questa la motivazione della scelta: “Ha contribuito a isolare il Coronavirus in Italia e lo ha fatto da precaria. Francesca Colavita, 31 anni, è nella squadra dello Spallanzani che, in meno di 48 ore dall’identificazione dei primi due turisti cinesi contagiati, ha isolato e analizzato quello che allora fu denominato 2019-nCoV/Italy-INMI1. È stata assunta a tempo indeterminato due settimane dopo. La richiesta di assunzione giaceva da diversi mesi. La ricercatrice, da sei anni, aveva contratti Co.Co.Co. o di collaborazione annuale con l’ospedale romano. Originaria di Campobasso, ha passato molto tempo in Africa per studiare il virus dell’Ebola e per partecipare, da medico specializzato in virologia e biosicurezza, a progetti di sicurezza e cooperazione allo sviluppo in Sierra Leone e in Liberia. La sua storia racconta emblematicamente un sistema-Italia in cui tanti ricercatori giovani, brillanti, capaci, sono tenuti troppo a lungo in stallo.”

