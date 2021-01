“Tra innovazione e tradizione”: Giorgio Elio Pappagallo

“Alesia ed i suoi compagni di viaggio” ospitano sempre con grande piacere, nella rubrica settimanale, l’amico architetto Giorgio Elio Pappagallo, che di cuore ringraziano

Quando Domenico Ghirlandaio si accingeva nel giugno del 1476 a rappresentare con l’aiuto del fratello David l’ultima cena nel refettorio della Badia di Passignano, la scoperta dello spazio prospettico aveva già assunto un ruolo fondamentale nella pratica pittorica e non si poteva più prescindere dalla sperimentazione empirica del Brunelleschi, dalla sistemazione teorica dell’Alberti e dalle esemplari applicazioni di Masaccio e di Paolo Uccello. Attraverso la secolare mediazione scolastica che aveva rotto con la fissità ieratica della chiesa orientale e sottoposto finalmente l’immagine pittorica alla narrazione, si era arrivati allo sguardo finito dell’uomo (punto di vista della prospettiva centrale), che organizza e misura la rappresentazione spaziale. Ma è proprio questa nuova esperienza dello spazio a cui la “perspectiva artificialis” aveva aperto le più grandi potenzialità espressive, a rivelare, ancora nella seconda metà del Quattrocento, dubbi e contraddizioni. Cosa sono infatti quelle licenze o deroghe prospettiche che Domenico utilizza ampiamente nella raffigurazione dell’ultima cena se non aspetti di una pluralità di esigenze, d’ordine espressivo e devozionale, non del tutto restringibili nei limiti della maglia prospettica e non conciliabili con l’unicità della visione oculare? A ben vedere lo strumentario prospettico albertiano, che pretende l’unicità del punto di fuga sul piano dell’orizzonte per tutte le rette perpendicolari al quadro prospettico, non è utilizzato da Domenico in maniera coerente e canonica. Egli sovrappone punti di fuga e quindi punti di osservazione diversi per gruppi omogenei di elementi: la scatola architettonica della loggia con il piano pavimentale (P01), il tavolo con gli apostoli, la pedana su cui è appoggiato il tavolo stesso (P02). Si addizionano in sostanza nella nostra scena, diverse costruzioni prospettiche a cui corrispondono autonomi piani d’orizzonte e rispettivi punti di fuga allineati questi sulla medesima direttrice perpendicolare alla linea di terra. Alla rigorosa unità dello spazio matematico che sottende un punto statico e univoco d’osservazione, si sostituisce una concezione dinamica dell’osservatore che indaga la scena liberamente; è sufficiente all’artista la verosimiglianza della rappresentazione, il suo occhio corregge la costruzione rigorosamente geometrica se questa non risulta funzionale alla narrazione figurativa. Nel Quattrocento questa attitudine è del resto consueta in gran parte dell’attività artistica. Basti pensare ai noti esempi del monumento a Giovanni Acuto di Paolo Uccello, al Cristo del Mantegna o al san Sebastiano di Antonello da Messina.

Ma quali esigenze hanno condotto il Ghirlandaio a forzare i limiti razionali della costruzione legittima? Abbiamo già accennato ad esigenze di ordine devozionale ed espressivo tutte dipendenti dalle scelte iconografiche maturate nella tradizione occidentale ed alle specifiche modalità di rappresentazione.

Non sappiamo se la parete del refettorio fosse stata oggetto d’un programma iconografico unitario suggerito o comunque approvato dall’allora abate Isidoro del Sera. Se consideriamo che le lunette del Rosselli, soprastanti l’affresco del Ghirlandaio e dipinte soltanto pochi anni prima, erano state ispirate al tema della trasgressione (la cacciata dal paradiso terrestre) e dell’omicidio (Caino uccide Abele) e quindi alla rottura del patto con Dio operata dall’uomo, dobbiamo allora ritenere che la istituzione del sacramento della eucarestia, così come raffigurata nell’affresco del Ghirlandaio, venisse a rappresentare il momento della riconciliazione e dell’unione tra Dio e l’uomo, concludendo un programma iconografico del tutto coerente.

L’accentuazione dell’aspetto eucaristico era del tutto in linea con il dettato dei vangeli sinottici contrariamente a quello giovanneo in cui l’annuncio del tradimento da parte del Signore assumeva un valore prevalente. Gli apostoli del Ghirlandaio non fanno trasparire alcuna inquietudine o sorpresa, non c’è sbigottimento, ma rivelano compostezza e serenità davanti all’atto benedicente del Cristo. Lo stesso Giuda, isolato dal resto degli apostoli secondo la tradizione iconografica occidentale, con la sua borsa dei denari al fianco, resta immobile con gli occhi bassi. Sono dunque il pane e il vino benedetti dal Signore, gli elementi caratterizzanti il momento eucaristico. Ghirlandaio non poteva allora che valorizzare tali elementi sollevando il punto di vista della tavola (per meglio dire aggiungendo un nuovo punto di vista superiore e distinto da quello che organizza lo spazio architettonico della scena) la cui superficie sarebbe rimasta altrimenti invisibile all’interno di una corretta costruzione prospettica. Si rivela cosi’ in tutta evidenza l’apparecchiatura della mensa con calici e scodelle, bottiglie di vino, di acqua e forme di pane. E’ singolare che le bottiglie dell’acqua siano sempre accoppiate con quelle del vino quasi a rafforzare il valore simbolico dei due elementi: l’acqua il sacramento del Battesimo, il vino (sangue) l’eucarestia.

Ragioni dunque simboliche e non solo metriche rompono l’unicità del punto di vista prospettico. Ma questo espediente non dovette bastare al Ghirlandaio. Data la ridotta altezza del quadro pittorico l’effetto di profondità spaziale che sarebbe conseguito da una corretta costruzione prospettica della scena, avrebbe comportato una riduzione eccessiva delle proporzioni degli apostoli stagliati in successione sulla parete di fondo della loggia. Ecco, allora, una soluzione che potremo definire “cinematografica”: Ghirlandaio “zumma” sugli apostoli ottenendo un effetto che si avrebbe oggi con il teleobiettivo che “avvicina” il quadro della scena lasciando inalterati i rapporti prospettici. Un artificio pittorico che determina però la riduzione della profondità proiettata, la perdita di quella discriminazione tra i piani a cui appartengono gli elementi dello spazio scenico. Lo spazio diventa sostanzialmente uno spazio planare in cui assumono importanza i soggetti e gli avvenimenti fortemente simbolici e tematici. In questo senso Ghirlandaio sembra avvalersi ancora di una ideologia figurativa tipicamente medioevale in cui i protagonisti della scena e le architetture che fanno da sfondo, non condividono le stesse regole dello spazio che li contiene.

Alla fine dell’Ottocento, a pochi anni dalla soppressione dei conventi operata dallo Stato unitario (1866), il complesso abbaziale di Passignano passò in proprietà della nobile famiglia polacca dei Dziedusycki. In queste circostanze l’affresco subì numerosi ritocchi e ridipinture che interessarono il piano pavimentale, i panneggi degli apostoli e la trabeazione della loggia. Durante le operazioni di restauro, condotte nei primi anni 2000, sono apparse le figurazioni di un filo a piombo, di un compasso e di una scodella con pennello o stilo (?), appoggiati quasi casualmente sullo stretto aggetto dell’architrave. Se la natura simbolica di questi oggetti, tipici dello strumentario di ogni artista che operava in affresco, rivela un sottile compiacimento dei fratelli Ghirlandaio per la qualità del loro lavoro, non altrettanto riconoscibile è la ragione che ha condotto a rimuoverli dalla scena.

Si può solo congetturare che la carica simbolica e anticlericale assunta da raffigurazioni come il compasso ed il filo a piombo nel corso dell’Ottocento presso le consorterie massoniche, al punto da provocare negli ultimi decenni del secolo la fortissima reazione del mondo cattolico e del papa Leone III (l’enciclica “Humanum genus” è del 1884) avesse portato a ritenere inopportuna, se non addirittura blasfema, la loro presenza nelle rappresentazioni del sacramento eucaristico. Resta il fatto che questi elementi, sottratti ad ogni significato esoterico, rimangono una felice testimonianza di quella particolare attenzione rivolta dal Ghirlandaio agli strumenti della quotidianità, complementi essenziali dell’esistenza che umanizzano e rendono più familiare la narrazione pittorica.

*Giorgio Elio Pappagallo, è stato architetto direttore coordinatore della Soprintendenza per i Beni Architettonici di Firenze. Ha progettato e diretto, tra molti altri, il restauro della Basilica di san Miniato al Monte, del Kaffehaus nel giardino di Boboli, del convento della Maddalena a Fiesole, della pieve di S. Leolino e di quella di Miransù a Rignano sull’Arno, del complesso di S. Lorenzo a Pistoia e della sala del cenacolo nella badia vallombrosana di Passignano; ha diretto a Firenze le indagini archeologiche nella ex chiesa di san Pier Scheraggio, in piazza Castellani e nell’edificio della Magliabechiana; è stato direttore dei lavori e coordinatore nel cantiere dei Nuovi Uffizi (2004-2010); ha redatto e diretto il progetto del nuovo archivio di Stato nel complesso ex carceri dei domenicani a Livorno; è autore di articoli e pubblicazioni tra cui Il progetto di restauro, in San Leonino a Rignano (2000); I marmi di san Miniato al Monte (2003); San Lorenzo a Pistoia, origini e storia di un convento agostiniano (2004); La fabbrica degli Uffizi, indagini e ritrovamenti (2011).