Tra i rifiuti abbandonati per strada perfino una croce, l’inciviltà regna sovrana

Capita di tutto a Montenero di Bisaccia, anche che l’incivile di turno abbandoni una croce in mezzo agli altri rifiuti. E’ la denuncia che arriva dall’assessore all’Ambiente, Simona Contucci. “Lungo la strada si può trovare di tutto, ma nessuno si aspettava di recuperare anche una croce di una lapide cimiteriale.

È accaduto lungo il margine della carreggiata della Strada Statale 16 direzione Nord al km 527 e II, dove sono stati scaricati abusivamente rifiuti di ogni genere. A fare lo sconcertante ed incredulo ritrovamento sono stati gli Agenti della Polizia Locale del Comune di Montenero di Bisaccia durante i consueti servizi di monitoraggio ambientale. Subito dopo, sono scattate immediatamente le indagini per scoprire chi abbia mai potuto abbandonare quel materiale lungo una strada così trafficata. Mi vengono i brividi al pensiero che si possa diventare talmente cinici da non permettere neanche ai defunti di riposare in pace”.