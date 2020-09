Tra i banchi dell’Alberghiero. Parola d’ordine: «Rispettare le regole»

Un rientro tra distanziamenti sociali, ingressi contingentati e la necessità di tutelare e tutelarsi quello che si è vissuto all’Istituto Alberghiero di Termoli che al pari di altri istituti superiori ha deciso di suddividere gli ingressi degli studenti in diverse fasce orarie per evitare, appunto, gli assembramenti fuori dalle scuole. Un rientro che nelle parole della dirigente scolastica, Maricetta Chimisso, ha visto il personale scolastico impegnato a distribuire le mascherine che sono arrivate dal Ministero e a misurare la temperatura in ingresso. “Ne sono arrivate abbastanza per garantire questi giorni”, ha affermato la Chimisso che ha voluto spezzare anche una lancia a favore dei nuovi banchi con rotelle tanto bistrattati nei giorni scorsi. “Mi pento di averne ordinati solo pochi perché sono molto comodi e soprattutto garantiscono una maggiore pulizia”. Certo un anno particolare quello che attenderà gli studenti che sono chiamati ad una grandissima attenzione. Una ripartenza che, però, per il mondo della scuola era necessaria: “diciamolo chiaramente – ha affermato la Chimisso – l’anno appena trascorso in alcuni casi è stato un anno perso. I ragazzi hanno necessità delle relazioni che si hanno a scuola”. E infine un augurio a tutti i ragazzi dai più grandi ai più piccoli affinché sia “un buon anno per tutti”.