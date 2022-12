Fossalto, 10 e 11 dicembre 2022

Sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022 il centro di Fossalto sarà protagonista di una serie di eventi che

ne racconteranno tradizioni, produzioni e arte.

Il progetto “Tra Cosmo e Campanile. Eugenio Cirese, poeta del Molise” racconta la figura di Eugenio

Cirese, del figlio antropologo Alberto Mario Cirese e i loro rapporti con la cultura popolare molisana, oltre

ad approfondire la tradizione della “Pagliara Maje Maje” e le conseguenti relazione con la cultura agricola

del territorio e il recupero della tradizionale zampogna locale: la “scupina”.

Nell’ambito del progetto, il 10 dicembre, a partire dalle 15,30, si terranno 2 laboratori didattici: uno

dal titolo “Piante che si mangiano, che si muovono e che si suonano” con esperti di cucina, botanica e

strumenti musicali e l’altro sulla costruzione e sul suono della “Scupina di Fossalto”.

La mattina di domenica 11 dicembre sarà possibile visitare due aziende agricole del territorio che

utilizzano metodi di coltivazione e produzione innovativi e sostenibili.

Il pomeriggio, a partire dalle 15,30, si terrà il convegno dal titolo “La cultura popolare in Molise.

Spedino canta Eugenio Cirese”, seguito dalla presentazione del disco “Giuseppe Moffa. UaUà,

omaggio in musica ad Eugenio Cirese”, edito da Squilibri Editore e in uscita ufficiale oggi 9 dicembre

2022.

Il progetto “Tra Cosmo e Campanile. Eugenio Cirese, poeta del Molise” è promosso dal Comune di

Fossalto, finanziato dal GAL “Molise verso il 2000” tramite il bando “Officine Sociali” e realizzato

dall’impresa culturale e creativa JustMO’.