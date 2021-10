‘Tra anniversari e romanticismo’ appuntamento con il concerto di ‘Ondeserene’

L’associazione servizi culturali “Ondeserene” è lieta di invitare le SSLL al concerto Tra anniversari e romanticismo, con Piero Di Egidio (pianoforte), il giorno 31 ottobre 2021, alle ore 18.00, presso la Sala Cinema S. Antonio di Termoli.

Piero Di Egidio ha un repertorio solistico e cameristico che spazia da Bach alla musica d’oggi, con una predilezione per L. van Beethoven e soprattutto per Franz Liszt, del quale è raffinato esecutore di gran parte della sconfinata opera pianistica. È anche apprezzatissimo esecutore di musiche per film (Morricone, Bacalov, Nascimbene, Crivelli, Piovani) e dell’opera di Astor Piazzolla. Ha eseguito quale solista con orchestra concerti di Bach, Mozart, Schumann, Liszt e molti altri.

Premiato sin dalla giovane età nei più importanti Concorsi nazionali ed internazionali, ha al suo attivo svariate centinaia di concerti in tutto il mondo. Tra le sue incisioni, meritano particolare segnalazione un CD monografico sulle ultime opere pianistiche di Beethoven (Sonate op. 110 e 111, Bagatelle) e la prima incisione assoluta del Trio di Nino Rota, su con- cessione della Fondazione “Cini” di Venezia.

Nel 2011 è stato insignito del Premio alla carriera per meriti artistico-musicali con medaglia di bronzo del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano. Con Decreto 2 giugno 2013 è Cavaliere dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana” per meriti artistici.

Nella serata del 31 eseguirà due Sonate di Beethoven e brani di Chopin e Liszt.