Tpl, Molise: assegnati alle aziende 35 nuovi autobus in sostituzione di quelli più inquinanti

La Regione Molise ha provveduto ad assegnare ad alcune aziende del Trasporto pubblico locale (Tpl) 35 nuovi autobus extra urbani con alimentazione a gasolio.

Sostituiranno, si legge su Ansa Molise, quelli di prossima dismissione ricompresi nella classe di emissione inquinamento ‘Euro2’.

Il provvedimento è stato formalizzato a seguito delle operazioni di collaudo che hanno avuto esito positivo in riferimento alla conformità dei veicoli esaminati rispetto a quanto previsto dal capitolato di gara. (foto in alto e in home page di archivio)