Tpl, l’assessore Pallante: “I lavoratori hanno ottenuto le garanzie necessarie”

Il titolare regionale dei Trasporti ha incontrato i rappresentanti sindacali sulle vertenze aperte, in particolare quella Atm. Lucia Merlo (Filt Cgil): “La Regione ci ha assicurato che il pagamento diretto è ormai una strada dalla quale non si tornerà indietro. Ma resta il problema dei cedolini con l’azienda che continua a fare ostruzionismo non consegnando le buste paga”

“L’incontro è stato molto positivo. La delegazione sindacale ha apprezzato il lavoro fin qui svolto. Lavoriamo per perfezionare le procedure, per il bando di gara e per le garanzie che i lavoratori finalmente hanno ottenuto con lo sforzo di questa giunta regionale”. L’assessore ai Trasporti, Quintino Pallante, ha commentato così l’incontro avuto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori del trasporto pubblico locale.

“L’incontro è stato soddisfacente – gli ha fatto idealmente eco Lucia Merlo della Filt-Cgil – anche perché la Regione ci ha assicurato che il pagamento diretto è ormai una strada imboccata dalla quale non si tornerà indietro. Questo significa che i lavoratori continueranno a vedersi pagati gli stipendi anche se non con regolarità, ma non aspettando i mesi che prevedeva l’ingiunzione di pagamento. Resta il problema – ha chiosato – dei cedolini perché la Regione, per poter pagare, ha bisogno delle buste paga e l’azienda, in questo caso, continua a fare ostruzionismo non consegnando le buste paga ai lavoratori. Ma la Regione ci ha assicurato – ha rimarcato Merlo – che chiederà l’intervento della Prefettura e dell’Ispettorato del Lavoro affinché questa consegna avvenga con maggiore celerità”.

Il bando europeo indetto dalla Regione “è stato impugnato da Larivera e aspettiamo che il Tar si pronunci per poi decidere il da farsi. La Regione ci ha anche prospettato, qualora ce ne fosse la possibilità, di costituire una società in house. Noi come sindacato continueremo a lavorare, in collaborazione con la Regione – ha concluso la rappresentante sindacale – per far sì che i lavoratori ricevano lo stipendio”.

Infine, la capogruppo del Pd, Micaela Fanelli, ha annunciato di “aver presentato un’interrogazione nel Consiglio regionale odierno alla quale l’assessore Pallante darà risposta: laddove non pagasse l’azienda, l’intervento dovrà essere tempestivo e riguardare tutti i lavoratori. Su questo non ci sono differenze di parte. Quello che vogliamo capire adesso – ha osservato in conclusione – è la prospettiva della gara rispetto alla qualità del servizio per gli utenti, la qualità del lavoro dei nostri autisti e, ovviamente, che i molisani non debbano sopportare dei costi aggiuntivi”.