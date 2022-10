Tpl, attivata la gara europea per l’affidamento del servizio

ll presidente Toma e l’assessore regionale ai Trasporti, Pallante, hanno presentato il bando e il disciplinare di gara in due lotti e un unico bacino. Le offerte dovranno pervenire entro il prossimo 18 dicembre: “Ci saranno 288 nuovi mezzi ad Euro 6 dotati delle più avanzate tecnologie con un aumento dei chilometri attraverso un’ottimizzazione dei percorsi”

“Con l’attivazione della gara europea per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale si chiude un capitolo che ha comportato ritardi e polemiche”. Sembra quasi sollevato, ma soprattutto determinato il presidente della Regione Molise, Donato Toma, nel presentare il bando e il disciplinare di gara per “l’implementazione del servizio che è un obiettivo importante da raggiungere il prima possibile, ma il trasporto pubblico crea resistenze fortissime che abbiamo dovuto contemperare”.

La procedura consisterà nell’affidamento della gestione in concessione con due lotti, ma un unico bacino. I mezzi “sono di proprietà della Regione Molise attraverso l’usufrutto oneroso e con un robusto rinnovo del parco autobus urbano ed extraurbano. In totale saranno 288 mezzi e scusate se è poco – chiosa Toma – con alimentazione a gasolio Euro 6 e un investimento stimato in 70 milioni di euro”.

La gara prevede “12,2 milioni di chilometri con un costo chilometrico inferiore – ha aggiunto l’assessore ai Trasporti, Quintino Pallante – per un risparmio di 5 milioni, passando dai 25 ai 20 in totale. Le offerte dovranno pervenire entro il prossimo 19 dicembre e ogni mezzo sarà dotato di una strumentazione elettronica, con il tracciato che si percorre e il numero di persone a bordo. Ci sarà più possibilità di controllo sulla documentazione e qui c’è stato un braccio di ferro con le ditte”. Riguardo la possibilità di acquisto di autobus a metano “è in fase di ripensamento visto il periodo storico che stiamo vivendo, ma con i mezzi ad Euro 6 – ha concluso Pallante – contiamo di risolvere, prima e meglio delle altre Regioni, il problema dell’inquinamento”.