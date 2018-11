Tpl, al Molise altri 8 milioni e mezzo di euro. Niro: «Ripartenza del settore su basi solide»

REDAZIONE CAMPOBASSO

Trasporto pubblico locale: per il Molise arrivano altri 8 milioni e mezzo di euro. Oltre 7 milioni sono il residuo del saldo previsto per il fondo 2018 mentre 1,5 milioni circa saranno destinati al Molise in quanto la regione, nell’anno precedente, non ha riportato delle penalità.

«Stiamo lavorando alacremente – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti, Vincenzo Niro – per mettere ordine in un settore che richiede un’attenzione sempre alta e che, il prossimo anno, con l’affidamento del nuovo servizio, ripartirà su basi solide. Col governo nazionale – continua Niro – ci sono delle frizioni in quanto siamo in assoluto la regione più penalizzata. È incomprensibile che il Molise abbia diritto allo 0,71% del riparto e altre regioni invece hanno percentuali superiori al 10%. Per questo ci aspettiamo una lunga fase di confronto speriamo anche di condivisione di nuovi progetti, col Ministero dei Trasporti».

Oggi, come anticipato, a Roma c’è stato il completamento dell’assegnazione alle Regioni delle risorse del trasporto pubblico locale per il 2018 con il via libera alla quota finale del 20 per cento del fondo, circa 986 milioni.

«Già con il precedente governo – ha spiegato il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini – era stata distribuita a gennaio la gran parte del fondo, l’80%, pari a poco meno di 4 miliardi. Con l’intesa di queste ore si completa il quadro relativo al concorso dello Stato ad un settore fondamentale per il diritto alla mobilità, qual è il trasporto pubblico locale. Un settore che, vale la pena ricordarlo, riesce ad assicurare gli attuali livelli di servizio solo grazie agli investimenti determinanti di regioni ed enti locali, pari circa a 9 miliardi. Si tratta di un comparto – ha proseguito Bonaccini – che registra una esigenza forte di ammodernamento e di rafforzamento e su cui c’è la necessità di un confronto stringente con il Governo anche in vista della manovra. Prima di tutto – ha aggiunto il Presidente della Conferenza delle Regioni – occorre far fronte ad un taglio previsto per il 2019 pari a circa 58 milioni rispetto al quale abbiamo già presentato specifici emendamenti e poi occorre un approccio strategico, anche sul fronte degli investimenti, per un settore che ha la necessità di attestarsi ai livelli dei più avanzati Paesi dell’Unione Europea. Diventa poi importante ed urgente – ha concluso Bonaccini – aprire un confronto, oggetto di una specifica richiesta che ho già inviato al Ministro, fra il ministero delle infrastrutture e le Regioni per migliorare le regole che governano il sistema puntando su semplificazione e concretezza attuativa».