Toyota Yaris si ribalta in pieno centro, paura per una giovane donna

E’ accaduto qualche minuto fa a Isernia, dove, lungo via Giovanni XXIII, la Toyota Yaris condotta da una giovane donna si è ribaltata mentre procedeva lungo la strada. Probabilmente una manovra sbagliata, o un guasto sono state le cause dell’incidente che, fortunatamente, si è risolto senza alcun danno, se non un enorme spavento, per la conducente dell’utilitaria. Sul posto subito è intervenuto il soccorso stradale (vedi video) che ha liberato la strada dall’auto ribaltata. Breve interruzione del traffico, senza alcun problema per la circolazione.